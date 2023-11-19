19 ноября, 20:30
Палестино-израильский конфликт

Макрон обсудил с Аббасом перспективы урегулирования отношений Палестины и Израиля

Президент Франции отметил, что лидер Палестины и главы других государств на Ближнем Востоке должны выступить с осуждением нападения ХАМАС на израильские территории 7 октября

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом рассказал об усилиях Парижа по установлению перемирия в секторе Газа, а также обсудил с ним ситуацию на Западном берегу реки Иордан и урегулирование палестино-израильских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Глава государства вновь заявил о поддержке Францией Палестинской автономии - единственного легитимного органа власти, представляющего палестинский народ. Президенты подчеркнули необходимость скорейшего возобновления политического процесса, чтобы удовлетворить законные чаяния палестинцев иметь свое государство, живущее в мире и безопасности рядом с Государством Израиль", - говорится в сообщении администрации французского лидера. При этом Франция не признает Палестину в качестве суверенного государства, но выступает за его создание в рамках мирного урегулирования с Израилем.

Президенты обсудили ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Макрон осудил "совершаемое там насилие в отношении мирных палестинцев". Он подчеркнул, что требует от израильских властей положить этому конец, и после разговора с Аббасом поднял эту тему в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время французский лидер указал на отсутствие осуждения со стороны палестинской администрации под руководством Аббаса нападения боевиков движения ХАМАС на израильские территории 7 октября, которое привело к гибели 1,2 тыс. человек. Он выразил мнение, что Аббас и другие лидеры региона должны осудить эти действия.

Кроме того, Макрон рассказал об усилиях Парижа по обеспечению жителей Газы гуманитарной помощью, о планах по финансированию неправительственных организаций в регионе и по обеспечению ухода за больными и ранеными, особенно за детьми. В частности, во время воскресного разговора с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси он заявил, что в ближайшее время к берегам Египта прибудет вертолетоносец ВМС Франции Dixmude, который будет выполнять роль плавучего госпиталя, а самолет ВКС республики доставит 10 тонн гуманитарных грузов. При этом он выражал готовность взять на лечение во Францию раненых и больных детей из Газы, всего французские медучреждения готовы обеспечить уход для 50 человек. 

Теги:
ПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудМакрон, Эмманюэль
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