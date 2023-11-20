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На выборах мэра города Бельцы в Молдавии победил кандидат от оппозиционной "Нашей партии"

Александр Петков набрал 59,6% голосов

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Александр Петков - кандидат от оппозиционной "Нашей партии" - победил на выборах мэра второго по величине молдавского города Бельцы, набрав 59,6% голосов. Как сообщил ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней, у соперника Петкова - представителя оппозиционной Партии социалистов Максима Морошана - 40,3%.

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Выборы мэра Бельц сопровождались скандалом. За день до первого тура правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обвинила оппозиционную партию "Шанс" в угрозе национальной безопасности и отменила регистрацию всех ее кандидатов. Так, от выборов в Бельцах в последний момент была отстранена оппозиционер Виктория Шапа. В этой ситуации "Шанс" выразила поддержку зарегистрированной в качестве независимого кандидата Арине Коршиковой.

По итогам первого тура Коршикова получила 21% голосов. Первое место занял Петков с 22%, третье и четвертое - Морошан (19%) и кандидат от правящей Партии действия и солидарности Владимир Русу (13%). Однако от участия во втором туре Коршикову отстранили на основании жалоб от действующего градоначальника Николая Григоришина, который выборы проиграл и во второй тур не попал.

Аналогичный инцидент здесь произошел в ходе внеочередных выборов мэра в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов по жалобе Григоришина сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер. Она получила в первом туре 47% и по опросам уверенно побеждала во втором, однако мэром был избран Григоришин. 

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