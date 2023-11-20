В Аргентине завершилось голосование во втором туре президентских выборов

Ожидается, что результаты станут известны после 03:00 мск

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Голосование во втором туре выборов президента завершилось в воскресенье в Аргентине. Как сообщила Национальная избирательная палата, за два часа до закрытия участков явка составила 62%.

О серьезных происшествиях в день голосования не сообщалось.

На высший государственный пост претендуют министр экономики Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает". Как ожидается, результаты голосования будут известны после 21:00 (03:00 мск). Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

Комментарии команд

Команды обоих кандидатов в президенты Аргентины со ссылкой на имеющиеся у них данные считают, что они победили во втором туре выборов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал TN.

По его данным, в окружении Массы считают, что он выиграл с небольшим отрывом. Команда Милея утверждает, что он одержал убедительную победу.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы. Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.

Масса обещает сконцентрироваться на создании рабочих мест и развитии национальной промышленности и нефтегазового сектора. Особое внимание кандидат уделяет стимулированию экспорта, за счет которого он рассчитывает добиться увеличения потока иностранной валюты в страну и решения проблемы недостатка резервов и инфляции. Советник Массы в вопросах внешней политики Густаво Пандиани заявлял, что Аргентине надо развивать отношения со всем миром, а отказ от вступления в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы, был бы большой ошибкой.