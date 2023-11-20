Байден не стал конкретизировать сроки освобождения заложников ХАМАС

В ночь на 19 ноября газета The Washington Post сообщила, что США, Израиль и палестинское движение близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа граждан

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался конкретизировать сроки освобождения заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

В городе Норфолк (штат Вирджиния) журналисты спросили главу государства, когда будут освобождены удерживаемые боевиками заложники. "Я не в состоянии сказать вам это", - приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

В ночь на 19 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. В свою очередь первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников, но подчеркнул, что соглашение еще не заключено. При этом портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что ХАМАС возобновило переговоры об освобождении десятков заложников, на которых демонстрируется скромный прогресс после их приостановки, продлившейся несколько дней.