Экс-лидер Молдавии после выборов призвал оппонентов объединить усилия на благо граждан

Игорь Додон также отметил успех социалистов на выборах, подчеркнув, что представители партии "возглавят около 150 мэрий по стране"

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон призвал оппозиционные партии объединить усилия после состоявшихся в воскресенье местных выборов, чтобы сделать жизнь граждан в стране более комфортной и безопасной.

"Обращаюсь к нашим оппонентам. Выборы прошли, сейчас всем нужно сплотиться, чтобы добиться того, чего ждут от нас люди. Вне зависимости от того, за кого они голосовали, нужно объединить усилия, чтобы граждане чувствовали себя комфортнее и безопаснее в своих населенных пунктах", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он также отметил успех социалистов на выборах. "Предварительные результаты второго тура: социалисты выигрывают еще в четырех районных центрах из шести (первое место по стране, всего 10: Новые Анены, Криуляны, Сороки, Дондюшаны, Окница, Бричаны, Вулканешты, Басарабяска, Шолдэнешты и Флорешты), наши представители возглавят около 150 мэрий по стране", - отметил Додон.

В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе во втором по численности городе Бельцы, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.

Как отмечают эксперты, на этих выборах представители оппозиции столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны властей на оппозиционные партии. Было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей социалистов, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других.

Накануне дня тишины перед первым туром Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которая была обвинена в угрозе безопасности страны. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вместе с тем первый тур региональных выборов продемонстрировал резкий спад популярности правящей в республике проевропейской Партии действия и солидарности, по итогам выборов потерявшей почти половину избирателей, которые поддержали ее на парламентских выборах 2021 года.