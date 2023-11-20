СМИ: во Франции несколько сотен неонацистов собрались на запрещенный рок-концерт

Организаторам мероприятия грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере €7,5 тыс., сообщает издание Dauphine Libere

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Концерт "неонацистской музыки" состоялся близ города Лион на востоке Франции, несмотря на два указа местных властей о запрете мероприятия. Об этом сообщило издание Dauphine Libere.

По его сведениям, на концерт, устроенный в ресторане коммуны Сен-Кентен-Фаллавье в получасе езды к югу от Лиона, пришли до 300 человек. После появления в интернете анонса мероприятия, место проведения которого до последнего момента держалось организаторами в тайне, власти департаментов Изер и Рона издали официальные запреты на него. В соответствующих указах чиновники подчеркнули, что концерт, устроители которого "активно участвуют в деятельности сети, пропагандирующей неонацистскую музыку", может "стать источником высказываний, разжигающих расовую ненависть" и "прославляющих преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны, в частности Холокост".

Владелец заведения рассказал изданию, что ничего не знал о характере готовившегося мероприятия, и заверил, что осуждает подобные акции. Организаторам концерта грозит наказание в виде шести месяцев тюрьмы и штрафа в размере €7,5 тыс. Слушателям также могут быть выписаны штрафы, однако это произойдет лишь в том случае, если будут установлены их личности.

По данным французских СМИ, сторонники неонацистской идеологии регулярно проводят подобные мероприятия на востоке республики, как правило, в них участвуют лишь несколько десятков человек. Местные власти, а также МВД регулярно запрещают такие акции, однако, как утверждают журналисты, несколько относительно крупных концертов все же состоялись в 2019 и 2020 годах.