Явка во втором туре выборов президента Аргентины составила 76%

В первом туре этот показатель составил 77,65%

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Более 70% избирателей проголосовали во второму туре выборов президента Аргентины. Об этом сообщил генеральный секретарь администрации президента Хулио Витобельо.

"Национальная избирательная палата сообщила, что по данным на сейчас явка составила 76%, но все еще есть места, где граждане находятся в очереди для голосования, так что цифра будет выше", - сказал он на пресс-конференции. В первом туре выборов, который прошел 22 октября, явка составила 77,65%.

Голосование в Аргентине является обязательным для всех граждан старше 16 лет. От штрафа освобождены лица младше 18 лет и старше 70, а также граждане, предоставившие подтверждение болезни или нахождения в не менее чем 500 км от своего избирательного участка.

На высший государственный пост претендуют министр экономики Серхио Масса, выдвигающийся от правящей коалиции "Союз ради родины", и депутат Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает". Как ожидается, результаты голосования будут известны после 21:00 (03:00 мск). Избранный президент вступит в должность 10 декабря.