19 ноября, 23:12,
обновлено 19 ноября, 23:47

Правительственный кандидат признал победу Хавьера Милея на выборах президента Аргентины

Министр экономики Аргентины Серхио Масса. AP Photo/ Gustavo Garello
Министр экономики Аргентины Серхио Масса
© AP Photo/ Gustavo Garello

Министр экономики Серхио Масса поздравил своего соперника до публикации официальных результатов подсчета голосов

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на президентских выборах Хавьера Милея с победой.

"Я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, поскольку он президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие четыре года", - сказал Масса, являющийся кандидатом от правящего альянса "Союз ради родины". Он выступил с заявлением до публикации официальных результатов подсчета голосов.

В 20:20 (02:20 мск) Национальная избирательная палата опубликовала данные обработки 88% бюллетеней, согласно которым за Милея проголосовали 55,91% избирателей.

Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", не поддерживает присоединение страны к БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. 

Теги:
Аргентина
© Информационное агентство ТАСС
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