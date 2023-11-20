В Лондоне состоится глобальный саммит по продовольственной безопасности

Участники мероприятия рассчитывают ускорить реализацию мировой программы "Нулевой голод" и обсудить поддержку долгосрочных решений по этой проблематике

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глобальный саммит по продовольственной безопасности пройдет в понедельник в Лондоне с участием представителей правительств около 15 стран, международных организаций, научного сообщества и бизнеса. Мероприятие проводится властями Великобритании при поддержке ОАЭ и Сомали, а также фонда Bill & Melinda Gates Foundation и благотворительной организации The Children's Investment Fund Foundation.

Участники саммита рассчитывают "активизировать действия по борьбе с голодом", "сосредоточить международное внимание на усугубляющемся глобальном кризисе продовольственной безопасности", ускорить реализацию мировой программы "Нулевой голод" и "высказаться в поддержку долгосрочных решений" по этой проблематике. Среди участников форума - премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Максимо Тореро.

Кроме того, в саммите примут участие руководители профильных ведомств развивающихся государств, в том числе министр социального развития Бразилии Уэллингтон Диас, министр сельского хозяйства и развития Мозамбика Селсу Ижмаэл Курейа, министр по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ Марьям аль-Мухейри. Всего в рамках мероприятия будут проведены четыре сессии, посвященные борьбе с детским голодом, новым технологическим решениям в сфере продовольственной безопасности в странах глобального Юга и выстраиванию устойчивой к изменениям климата продовольственной системы.

Британская помощь

На фоне саммита правительство Великобритании в понедельник планирует опубликовать новую стратегию по содействию международному развитию. Как сообщала газета The Guardian, новый глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон намерен значительно увеличить объемы помощи, которую Лондон оказывает развивающимся странам. По информации вещательной корпорации Би-би-си, британское правительство учредит фонд помощи странам, которые могут пострадать от последствий изменения климата, и передаст в него £150 млн ($187 млн).

Как напомнила The Guardian, именно при Кэмероне, который в период с 2010 по 2016 год занимал должность премьер-министра, Великобритания взяла на себя обязательство ежегодно тратить не менее 0,7% ВВП на оказание помощи другим странам. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 кабинет Бориса Джонсона принял решение временно сократить этот показатель до 0,5% ВВП и упразднил департамент международного развития при МИД королевства, на чем настаивали члены правого крыла правящей Консервативной партии. Риши Сунак, занявший премьерский пост в октябре прошлого года, ранее пообещал вернуться к целевому показателю в 0,7%.