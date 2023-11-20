Финляндия заявила о достижении "частичного" успеха закрытием КПП на границе с РФ

Министр внутренних дел государства Мари Рантанен отметила, что страна будет вводить новые меры для повышения безопасности границ

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Закрытие четырех КПП на границе Финляндии с РФ "частично" принесло желаемый результат. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главу МВД скандинавской страны Мари Рантанен.

Министр отметила, что Финляндия будет вводить новые меры для повышения безопасности границ страны. Она добавила, что страна отправила запрос в Агентство ЕС по контролю границ на выделение дополнительной помощи для обеспечения безопасности восточной границы.

16 ноября премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматре и Ниирале, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника пограничной службы Маркку Хассинен отметил, что северные пограничные переходы "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи" останутся открытыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.