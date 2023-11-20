19 ноября, 23:53

Генсек ОАГ выразил надежду на укрепление связей с Аргентиной при президентстве Милея

Луис Альмагро пожелал избранному президенту успехов в руководстве

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро поздравил возглавляющего Либертарианскую партию Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах президента страны и заявил, что структура надеется на укрепление связей со страной при новом президенте.

"ОАГ шлет свои поздравления избранному президенту Хавьеру Милею и желает ему успехов в руководстве, - написал генсек на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Мы надеемся продолжить укрепление связей и сотрудничества во имя процветания и демократии в Аргентине."

Ранее в воскресенье министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на президентских выборах Милея, не поддерживающего присоединение страны к БРИКС, с победой. Заявление политик сделал до официального объявления результатов голосования. 

Теги:
АргентинаАльмагро, Луис
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