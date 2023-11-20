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Бразилия продолжит сотрудничество с Аргентиной после победы Милея на выборах

Президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва также пожелал удачи и успехов новому правительству

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что республика продолжит работать с Аргентиной после победы на выборах президента возглавляющего Либертарианскую партию Хавьера Милея, который выступает против присоединения страны к БРИКС.

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"Демократия - это голос народа, и его всегда следует уважать. <...> Желаю удачи и успехов новому правительству. Аргентина - великая страна и заслуживает всего нашего уважения. Бразилия всегда будет готова сотрудничать с нашими аргентинскими партнерами", - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в воскресенье министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на президентских выборах Милея с победой. В 20:20 воскресенья (02:20 мск 20 ноября) Национальная избирательная палата опубликовала данные обработки 88% бюллетеней, согласно которым за Милея проголосовали 55,91% избирателей.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами. 

Теги:
АргентинаБразилияЛула да Силва, Луис Инасиу
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