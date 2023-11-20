Президент Колумбии выразил разочарование победой Милея на выборах в Аргентине

Густаво Петро назвал это событие "печальным для Латинской Америки"

ГАВАНА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что победа на выборах президента Аргентины возглавляющего Либертарианскую партию Хавьера Милея является печальным событием для Латинской Америки.

"Крайне правые победили в Аргентине, это решение вашего общества. Печально для Латинской Америки <...>, - написал глава государства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - Неолиберализм больше ничего не может предложить обществу, он не может ответить на актуальные проблемы человечества".

Ранее в воскресенье министр экономики Аргентины Серхио Масса поздравил своего соперника на президентских выборах Милея, не поддерживающего присоединение страны к БРИКС, с победой. В 20:20 19 ноября (02:20 мск 20 ноября) Национальная избирательная палата опубликовала данные обработки 88% бюллетеней, согласно которым за Милея проголосовали 55,91% избирателей.

Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", не поддерживает присоединение страны к БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Для решения экономических проблем кандидат, выбравший своим символом бензопилу, намерен серьезно урезать бюджетные расходы.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими странами.