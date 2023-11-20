Венесуэла осудила массовое убийство, совершенное Израилем в школе в Газе

В МИД боливарской республики указали, что страна присоединяется к требованиям некоторых государств к Международному уголовному суду "начать расследование израильской агрессии"

КАРАКАС, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы подвергло резкой критике израильский удар по школе в секторе Газа, которая находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в результате которого погибли около 200 человек.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла <…> решительно осуждает массовое убийство, совершенное израильским сионизмом в школе "Аль-Фахура" в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в субботу утром 18 ноября 2023 года, в результате которого погибли 200 человек, в основном дети", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на сайте этого ведомства.

В документе МИД указано, что Венесуэла присоединяется к требованиям некоторых государств к Международному уголовному суду "начать расследование израильской агрессии против Газы, которая характеризуется военными преступлениями и геноцидом <…>".

МИД Венесуэлы призывает международное сообщество принять неотложные меры, чтобы "прекратить убийства женщин, детей, стариков, совершаемые оккупационной державой Израилем против братского палестинского народа".