20 ноября, 00:07
Палестино-израильский конфликт

Венесуэла осудила массовое убийство, совершенное Израилем в школе в Газе

В МИД боливарской республики указали, что страна присоединяется к требованиям некоторых государств к Международному уголовному суду "начать расследование израильской агрессии"

КАРАКАС, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы подвергло резкой критике израильский удар по школе в секторе Газа, которая находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в результате которого погибли около 200 человек.

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"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла <…> решительно осуждает массовое убийство, совершенное израильским сионизмом в школе "Аль-Фахура" в лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в субботу утром 18 ноября 2023 года, в результате которого погибли 200 человек, в основном дети", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном на сайте этого ведомства.

В документе МИД указано, что Венесуэла присоединяется к требованиям некоторых государств к Международному уголовному суду "начать расследование израильской агрессии против Газы, которая характеризуется военными преступлениями и геноцидом <…>".

МИД Венесуэлы призывает международное сообщество принять неотложные меры, чтобы "прекратить убийства женщин, детей, стариков, совершаемые оккупационной державой Израилем против братского палестинского народа". 

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© Информационное агентство ТАСС
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