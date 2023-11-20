ХАМАС призвало мусульманские страны содействовать открытию гуманитарных коридоров

В заявлении палестинского движения говорится, что "каждый час стоит жизней десятков детей и гражданских лиц"

РАБАТ, 20 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призывает Лигу арабских государств (ЛАГ) и Организацию исламского сотрудничества (ОИС) оказать содействие в открытии контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, а также гуманитарных коридоров для доставки помощи населению анклава. Об этом говорится в заявлении радикалов, опубликованном в их Telegram-канале.

"Мы призываем ЛАГ и ОИС немедленно открыть КПП "Рафах" и гуманитарные коридоры в соответствии с решением чрезвычайного арабо-исламского саммита (состоялся 11 ноября 2023 года в Саудовской Аравии - прим. ТАСС), поскольку каждый час стоит жизней десятков детей и гражданских лиц", - отмечается в тексте.

"Мы призываем ООН, ЛАГ и ОИС осудить сионистское образование [Израиль] и возложить на него всю полноту политической, юридической и материальной ответственности за геноцид, войну и разрушения в секторе Газа", - подчеркнули в ХАМАС. Движение также указало ЛАГ и ОИС на необходимость сформировать совместно с ООН специальный суд для привлечения к ответственности причастных к убийству около 13 тыс. палестинцев.