20 ноября, 00:50

КНДР предупредила США о кризисе безопасности из-за экспорта оружия в Японию

Сотрудник Министерства обороны КНДР высокого ранга заявил, что Пхеньян активизирует создание сил сдерживания войны для контроля над региональной ситуацией

СЕУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Продажа американского вооружения в Южную Корею и Японию будет иметь последствия в виде роста напряженности и кризиса в сфере безопасности. Об этом заявил сотрудник Министерства обороны КНДР высокого ранга, подчеркнув, что в ответ его страна укрепит свои средства сдерживания.

"Мы предупреждаем, что чем больше будет прибыль от неосмотрительных сделок по продаже оружия, тем больше может быть цена [в виде] кризиса безопасности. КНДР активизирует создание сил сдерживания войны для контроля над региональной ситуацией и укрепления стратегической безопасности государства, реагируя на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове, которую вызывают США и их сателлиты своим военным сговором и сделками с оружием", - приводит слова чиновника Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он отметил, что США решили поставить Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующее оборудование. Вашингтон также намеревается продать Сеулу истребители F-35, зенитные ракеты SM-6 и ракеты AIM-9X Sidewinder класса "воздух - воздух", заключив с ним соглашение о приоритетности поставок ресурсов, связанных с военной сферой.

Чиновник добавил, что продажа оружия - это "экспорт войны и конфронтации, преступное деяние", которое повышает военную напряженность в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове и вызывает гонку вооружений. По его словам, перевооружение Южной Кореи и Японии говорит о том, что США и их сателлиты представляют угрозу для мира и стабильности на полуострове.

"Везде, где появляется американское оружие, включая Европу и Ближний Восток, возникает кровавая смута. Это предвещает серьезную военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове", - считают в Пхеньяне. Чиновник указал, что одностороннее наращивание военного потенциала, превышающее потребности обороны, заставит принять контрмеры.

18 ноября Госдепартамент сообщил о планах продажи Японии 400 крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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