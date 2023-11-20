Глава Чили поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Габриэль Борич также заявил о готовности продолжать сотрудничество между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич поздравил Хавьера Милея с победой на выборах главы государства в Аргентине и заявил о готовности продолжать сотрудничество между странами.

"Я приветствую Хавьера Милея в связи с его победой и Серхио Массу в связи с его достойным признанием поражения. Я желаю народу Аргентины наилучшего и хочу, чтобы они знали, что всегда могут положиться на нашу поддержку и уважение. Как президент Чили я без устали буду работать над тем, чтобы наши братские страны оставались едины во имя благополучия всех", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В ходе предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен "вести дела с коммунистами". Борич выдвигался в президенты от левой коалиции "Одобряю достоинство", в которую входят в том числе коммунисты.

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур выборов президента. За Милея проголосовали 55,82% избирателей, за кандидата от правящего альянса "Союз ради родины", министра экономики Массу - 44,17%.