В Венесуэле прошла плановая репетиция референдума по территориальному спору с Гайаной

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро подчеркнул, что голосование стало подтверждением народного единства страны

КАРАКАС, 20 ноября. /ТАСС/. Плановая репетиция назначенного на 3 декабря консультативного референдума по территориальному конфликту Венесуэлы с Гайаной прошла в воскресенье на территории южноамериканской страны. Репортажи о голосовании на избирательных участках вела телекомпания Venezolana de Television.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Национальный избирательный совет с организацией репетиции референдума и отметил массовое участие венесуэльцев в голосовании. "Всех поздравляю со всем, что неожиданно происходит, с патриотической силой нашего народа", - заявил президент. Он подчеркнул, что репетиция стала подтверждением народного единства и поздравил всех венесуэльцев, принявших участие в голосовании "в защиту исторических прав на территорию Гайаны-Эссекибо". "Мы продемонстрируем миру единство Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

На запланированном на 3 декабря консультативном референдуме в защиту прав Венесуэлы на спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо граждане должны ответить на пять вопросов. Пятый из них гласит: "Согласны ли вы с созданием штата Гайана-Эссекибо и разработкой ускоренного плана комплексного обслуживания нынешнего и будущего населения этой территории, что включает также предоставление гражданства и венесуэльского удостоверения личности в соответствии с Женевским соглашением и международным правом и приведет к включению указанного штата в состав венесуэльской территории?"

Ранее представители Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированный референдум, который, как они считают, позволит Венесуэле силой захватить Гайану-Эссекибо. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в свою очередь защитила в Гааге право на референдум.

Председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила на прошлой неделе, что решение по референдуму будет принято и передано сторонам, обратившимся к суду, в ближайшее время. Венесуэльские власти неоднократно заявляли, что вне зависимости от судебного решения консультативный референдум состоится в назначенный срок в соответствии с конституцией и законодательством Венесуэлы.

О территориальном споре

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку нефтяных месторождений на спорном морском шельфе.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии Британской Гайане по поддельным географическим картам. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено страны Женевским соглашением от 1966 года.