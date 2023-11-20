20 ноября, 01:32
Палестино-израильский конфликт

Япония работает над освобождением судна, захваченного хуситами

На борту находятся 25 человек

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии по дипломатическим каналам работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader и его экипажа, захваченного в Красном море движением йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Минтранс и министерство иностранных дел в сотрудничестве с вовлеченными странами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа", - отметил он, добавив, что японская сторона, в частности, поддерживает контакты по этой ситуации с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией. Мацуно подчеркнул, что на борту Galaxy Leader, оператором которого является японская компания Nippon Yusen (NYK Line), не было граждан Японии.

Ранее представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа выступил с утверждением, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержан. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Последний раз оно передавало данные о своем местоположении 18 ноября в 13:04. Тогда судно находилось в центральной части Красного моря. Сейчас его транспондеры отключены.

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что Galaxy Leader, следовавшее из Турции в Индию, не имеет отношения к еврейскому государству, а среди членов экипажа нет израильтян. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, судно принадлежит британской компании, управляется японской компанией, а на его борту находятся 25 членов экипажа, среди которых нет израильских граждан. Канцелярия обвинила в захвате Иран.

Угрозы хуситов

В воскресенье Сариа пригрозил атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения. Он призвал все страны эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей, и отказаться от услуг израильских судоходных компаний. Кроме того, представитель движения порекомендовал не приближаться к таким судам в Красном море.

14 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Он не уточнил, станут ли мишенями гражданские суда.

Удары по Израилю

С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории. 31 октября Сариа заявил о запуске в сторону еврейского государства большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В тот же день пресс-служба армии Израиля проинформировала, что в районе города Эйлат сработали сирены, предупреждающие о "вторжении вражеского летательного аппарата". По данным израильской радиостанции Kan, беспилотник был запущен из Йемена и сбит в небе над Красным морем.

27 октября силы ПВО Египта сбили над северо-восточным районом Синайского полуострова два аппарата, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Незадолго до этого МИД Израиля заявил, что хуситы нанесли удар по египетской территории с использованием ракет и беспилотников. 

Теги:
ЯпонияЙеменПалестино-израильский конфликт
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