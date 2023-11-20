20 ноября, 01:42

Милей заявил, что Аргентине нужны радикальные реформы

Новый президент республики подчеркнул, что страна находится в критической ситуации

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Аргентина нуждается в радикальных реформах и избавлении от всепроникающей роли государства. Об этом заявил в воскресенье избранный президент страны Хавьер Милей.

"Аргентина находится в критической ситуации. Стране нужны радикальные перемены. Нет места градуализму, нет места нерешительности, нет места полумерам", - сказал он в своей первой речи в качестве избранного главы государства.

По словам Милея, с его победой Аргентина открывает "новую страницу истории". "С сегодняшнего дня приходит конец приводящей к бедности модели с всепроникающим государством, которая выгодна некоторым, но от которой страдает большинство аргентинцев", - добавил он.

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. 

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