Гендиректор X отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска

Линда Яккарино объяснила свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников, пишет газета Financial Times

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Занимающая пост генерального директора компании X Corp. Линда Яккарино отказалась уйти с должности на фоне высказываний владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации Financial Times, друзья и коллеги Яккарино в последние несколько дней призывали ее уйти в отставку с должности гендиректора для сохранения репутации. Как утверждают источники газеты, Яккарино отказалась от предложения, объяснив свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников.

В социальной сети X (ранее Twitter) отказались от комментариев.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Предприниматель согласился с данным утверждением.

Газета The Washington Post также сообщила, что Маск ранее ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в принадлежащей ему соцсети X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Издание отмечает, что группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.

Яккарино заняла пост гендиректора X Corp. в мае этого года. До этого она состояла на должности директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal.