20 ноября, 02:10
Палестино-израильский конфликт

Гендиректор X отказалась уйти в отставку на фоне высказываний Маска

Линда Яккарино объяснила свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников, пишет газета Financial Times

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Занимающая пост генерального директора компании X Corp. Линда Яккарино отказалась уйти с должности на фоне высказываний владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом сообщила газета Financial Times.

Читайте также
Маск отверг обвинения в антисемитизмеВ Белом доме раскритиковали Маска за антисемитские высказыванияTHR: Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за высказывания Маска

По информации Financial Times, друзья и коллеги Яккарино в последние несколько дней призывали ее уйти в отставку с должности гендиректора для сохранения репутации. Как утверждают источники газеты, Яккарино отказалась от предложения, объяснив свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников.

В социальной сети X (ранее Twitter) отказались от комментариев.

Ранее Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Предприниматель согласился с данным утверждением.

Газета The Washington Post также сообщила, что Маск ранее ослабил ограничения, которые касались содержания сообщений, размещаемых в принадлежащей ему соцсети X. В частности, он сократил штат персонала, отвечавшего за модерацию контента, и расформировал команды, которые отслеживали появление "токсичной информации". Издание отмечает, что группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений.

Яккарино заняла пост гендиректора X Corp. в мае этого года. До этого она состояла на должности директора по продажам американской медиакорпорации NBCUniversal. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация