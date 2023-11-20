Al Jazeera: ЦАХАЛ обстреливает индонезийскую больницу в секторе Газа

Пострадал минимум один медработник, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Израильская артиллерия ведет интенсивный обстрел индонезийской больницы на севере сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате массированного артиллерийского обстрела многие ее пациенты и беженцы ранены. Кроме того, после взрыва снаряда во дворе медицинского учреждения пострадал по меньшей мере один медицинский работник.

Телеканал отмечает, что израильские силы "обстреливают любого, кто пытается покинуть территорию индонезийской больницы".