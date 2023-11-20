20 ноября, 02:57

Лидер Южной Кореи утверждает, что КНР не торопится сближаться с КНДР и РФ

Развитие трехстороннего сотрудничества с Северной Кореей и Россией не будет способствовать укреплению международной репутации и позиций Китая, считает Юн Сок Ёль

СЕУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль утверждает, что власти Китая настороженно относятся к установлению "слишком близких" отношений с КНДР и Россией, поскольку интересы трех стран расходятся. Такое мнение он изложил в интервью британской газете The Telegraph.

"Китай, скорее всего, примет во внимание то обстоятельство, что развитие трехстороннего сотрудничества с Северной Кореей и Россией", которые якобы нарушали Устав ООН, резолюции Совета Безопасности и другие международные правила, "не будет способствовать укреплению его международной репутации и позиций", считает южнокорейский лидер. По его версии, интересы трех государств расходятся, а сближение с КНДР и РФ не будет выгодным для КНР. Юн Сок Ёль полагает, что у Пекина есть "важная роль в распространении свободы, мира и процветания в Восточной Азии".

Президент Южной Кореи сообщил, что события на Украине и Ближнем Востоке, "рост напряженности" в отношениях с Россией "заставили его налаживать очень тесное сотрудничество в сфере безопасности" с западными странами. Он вновь повторил тезис, согласно которому КНДР якобы поставляет оружие в РФ для использования на Украине, а потенциальная передача Москвой Пхеньяну военных технологий "будет угрожать безопасности Республики Корея и миру в регионе". Юн Сок Ёль пообещал "активные ответные меры" со стороны Вашингтона, Сеула и Токио.

В понедельник южнокорейский лидер прибудет в Великобританию с первым государственным визитом после коронации Карла III. Как указывает The Telegraph, ожидается, что на переговорах с премьер-министром Риши Сунаком будет обсуждаться сотрудничество РФ и КНДР, а также взаимодействие Лондона и Сеула в сфере обороны.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения со стороны Запада в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
КНДРРоссияКитайРеспублика КореяЮн Сок Ёль
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