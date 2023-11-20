Дипломаты КНР и Бахрейна договорились сообща помогать решению проблемы Палестины

Пекин готов поддерживать контакты и координировать взаимодействие с арабскими странами, сообщил китайский МИД

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь и заместитель министра иностранных дел Бахрейна Абдалла бен Ахмед Аль Халифа в ходе 19-го форума "Манамский диалог" (состоялся 17-19 ноября в Манаме) провели встречу, на которой договорились сообща содействовать урегулированию палестинской проблемы. Об этом сообщил МИД КНР.

"Китай готов поддерживать контакты и координировать взаимодействие [по проблеме Палестины] с арабскими странами, включая Бахрейн, предпринимать необходимые усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности в регионе", - приводит слова Чжай Цзюня сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД КНР, Абдалла бен Ахмед Аль Халифа "выразил готовность продолжать углублять сотрудничество с Китаем по всем направлениям и осуществлять тесное взаимодействие на всех уровнях". Как отмечает китайское министерство, замглавы МИД Бахрейна подтвердил, что королевство "будет тесно координировать позиции с КНР и сообща содействовать скорейшему прекращению палестино-израильского конфликта".