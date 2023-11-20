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Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: в больнице "Аш-Шифа" остаются не менее 250 пациентов

Их судьба неизвестна, отмечает телеканал

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 250 пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа не смогли покинуть медучреждение, несмотря на приказ израильских властей об эвакуации. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в больнице остаются не менее 250 пациентов с тяжелыми ранениями, которых не удалось эвакуировать из "Аш-Шифы", их судьба неизвестна. Al Jazeera отмечает, что в больницу не поступают продукты питания и медикаменты, а "состояние пациентов, вероятно, ухудшается с каждым днем". Вопрос эвакуации этих людей остается открытым, поскольку машин скорой помощи для их транспортировки в другое медицинское учреждение нет.

Как информировала 19 ноября Всемирная организации здравоохранения, в медицинском центре "Аш-Шифа" оставались более 300 пациентов (в том числе 32 младенца в критическом состоянии). У подавляющего большинства были зафиксированы различные травмы конечностей, 29 человек не могли передвигаться без медицинской помощи. Раны многих инфицированы из-за отсутствия антибиотиков и тяжелой санитарной ситуации в больнице. Позже Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило об эвакуации 31 младенца на юг Газы, откуда их должны отправить далее в ОАЭ.

Израильские военные штурмовали больницу "Аш-Шифа", где, по их данным, находился основной командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС, 15 ноября. Армия Израиля заявила, что под зданием медцентра есть несколько подземных комплексов и туннель, где укрывались около 200 радикалов и содержались заложники, похищенные в ходе нападения 7 октября. Военные сообщили, что в ходе обысков территории больничного комплекса обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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