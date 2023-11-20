При обстреле индонезийской больницы в Газе погибли минимум восемь палестинцев

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, в результате атаки операционное отделение медучреждения было полностью уничтожено

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Не менее восьми человек погибли в результате удара израильской артиллерии по индонезийской больнице на севере сектора Газа. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

По его данным, снарядами полностью уничтожено операционное отделение медицинского учреждения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.