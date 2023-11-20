20 ноября, 03:55

Forbes: российские комплексы "Поле-21" подавляют американские снаряды Excalibur

Доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США Вест-Пойнт Викрам Миттал добавил, что армия РФ технологически превосходит Вооруженные силы Украины, что привело Киев к "безвыходному положению"

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушат GPS-сигналы, необходимые для запуска Украиной американских снарядов Excalibur. Об этом сообщил в воскресенье доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США Вест-Пойнт Викрам Миттал в статье для журнала Forbes.

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"Российская  система радиоэлектронной борьбы "Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", - написал Миттал.

По его словам, российская армия технологически превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ), что привело Киев к "безвыходному положению". "Русские добились успеха с <...> боеприпасом "Ланцет". Эти высокоточные и компактные дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета, что затрудняет противодействие со стороны Украины", - добавил Миттал.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался в статье для журнала The Economist в том, что американские истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от западных союзников, не принесут пользу Киеву, потому что Россия улучшила системы противовоздушной обороны. Залужный также отметил, что западные ракетные комплексы большой дальности и танки были нужны Украине еще в прошлом году. По его словам, поставленное в этом году вооружение не произвело того эффекта, на который рассчитывали Украина и ее союзники, так как Россия успела серьезно укрепить оборону.

Кроме того, Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в ведомстве 1 ноября, что Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. 

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