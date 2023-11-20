Мексика выразила готовность работать с новым руководством Аргентины

Мексиканский министр иностранных дел Алисия Барсена отметила, что обе страны разделяют фундаментальные ценности

МЕХИКО, 20 ноября. /ТАСС/. Мексика уважает решение народа Аргентины на выборах президента и готова работать с правительством страны, которое будет сформировано после победы Хавьера Милея. Об этом заявила в воскресенье мексиканский министр иностранных дел Алисия Барсена.

"Поздравляю Аргентину с мирным днем выборов. Мексика и Аргентина разделяют фундаментальные ценности, такие как демократия, то есть уважение голоса народа. Мексика всегда будет на стороне аргентинского народа. МИД Мексики готов работать с новым правительством Аргентины", - написала глава внешнеполитического ведомства на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить ЦБ и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США ключевыми союзниками Аргентины. Советник Милея по вопросам внешней политики Диана Мондино в конце октября сообщила, что альянс "Свобода наступает" сейчас не видит смысла в участии Аргентины в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.