Лидер Боливии поздравил Милея с победой на выборах президента Аргентины

Луис Арсе отметил, что правительство его страны будет работать над тем, чтобы отношения между государствами "оставались такими же прочными"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе пожелал успехов Хавьеру Милею, победившему на выборах главы государства в Аргентине, и заявил о готовности продолжать сотрудничество между странами.

"Многонациональное Государство Боливия всегда с уважением относится к демократическому волеизъявлению народов. Мы желаем процветания братскому народу Аргентины и успехов его избранному президенту Хавьеру Милею", - написал боливийский лидер в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Арсе, власти Боливии будут работать над тем, чтобы отношения между двумя странами "оставались такими же прочными".

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

В ходе предвыборной кампании политик заявлял, что не намерен "вести дела с коммунистами", говоря о Китае и Бразилии.