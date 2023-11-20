Израиль опубликовал видео с бойцами ХАМАС и заложниками в больнице "Аш-Шифа"

По данным израильской армии, пленными являются граждане Непала и Таиланда

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля опубликовала видео с камер наблюдения больницы "Аш-Шифа", на котором запечатлены боевики радикального палестинского движения ХАМАС и заложники.

Как утверждают израильские военные, запись была сделана утром 7 октября: на ней запечатлены несколько вооруженных автоматами людей и двое предполагаемых заложников. Один из заложников ранен - у него кровоточащая рана в правом боку, поэтому его транспортируют на носилках. Другой идет самостоятельно, при этом сопровождающие боевики ХАМАС закрывают ему глаза тканью.

По данным израильских военных, заложниками являются граждане Непала и Таиланда, похищенные с территории Израиля.

Накануне представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в интервью Sky News Arabia заявил, что страна скоро представит убедительные доказательства того, что сторонники ХАМАС держали заложников в зданиях больницы "Аш-Шифа" и других медучреждений в секторе Газа.

17 ноября американская газета The New York Times сообщала, что израильские военные не разрешили журналистам осмотреть больницу "Аш-Шифа" и опросить ее пациентов и медперсонал. Свое решение они объяснили тем, что в "Аш-Шифе" могут укрываться бойцы ХАМАС.