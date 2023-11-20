Общие потери израильской армии с 7 октября достигли 387 военнослужащих

Утром 20 ноября стало известно о гибели еще двоих военнослужащих

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября достигли 387 человек. Такие данные публикует газета The Jerusalem Post после того, как армейская пресс-служба сообщила в понедельник о новых потерях.

ЦАХАЛ проинформировал еще о двух военнослужащих, которые погибли утром 20 ноября в боях с радикалами на севере сектора Газа. В ходе наземной операции в анклаве в боях с ХАМАС за последние несколько недель погибло свыше 60 израильских военнослужащих.