20 ноября, 04:54
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД КНР встретился в Пекине с делегацией исламских и арабских государств

В ближайшее время стороны планируют обсудить проблему Палестины

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился в Пекине с делегацией глав внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

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Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, в ближайшее время стороны планируют обсудить проблему Палестины. Как отмечается, цель консультаций - усилить координацию для снижения эскалации палестино-израильского конфликта и защиты гражданского населения, для нахождения справедливого решения при урегулировании кризисной ситуации в регионе.

Как сообщил МИД КНР, делегация ОИС и ЛАГ будет находиться в Пекине 20-21 ноября. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтВан И
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