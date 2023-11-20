СМИ: при ударе Израиля по Рафаху погибли 20 человек

Город расположен на юге сектора Газа

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате авиаудара Израиля по двум домам в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Ранее палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные источники проинформировало, что израильская авиация нанесла удар по домам двух семей в городе Рафах, расположенных недалеко от больницы имени Мухаммеда Юсефа ан-Наджара. Жертвами обстрела стали 15 палестинцев, в том числе женщины и дети, десятки человек получили ранения. Кроме того, десятки человек остаются под завалами, утверждает агентство.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.