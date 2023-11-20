20 ноября, 05:16
Палестино-израильский конфликт

В Египте заявили, что ждут от Китая больше усилий для остановки конфликта в Газе

Глава МИД арабской республики Самех Шукристраны заявил, что есть страны, которые "готовы покрывать текущие действия Израиля"

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Египет ожидает, что такие крупные игроки, как Китай, приложат больше усилий для прекращения вооруженного конфликта в секторе Газа. С таким заявлением выступил глава МИД арабской республики Самех Шукри в ходе встречи в Пекине с министром иностранных дел КНР Ван И.

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"Мы ожидаем, что такие влиятельные государства, как Китай, приложат больше усилий для прекращения ударов по палестинцам в секторе Газа. К сожалению, мы видим, что есть могущественные страны, которые готовы покрывать текущие действия Израиля", - привел слова Шукри официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаЕгипетКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан И
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