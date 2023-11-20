После завершения боев на севере Газы Израиль намерен начать новый этап операции

Как заявили в Армии обороны Израиля, "общей целью является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после завершения боевых действий на севере сектора Газа перейдет к новому этапу операции. Об этом во время своего выступления в эфире неправительственной образовательной организации StandWithUs заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Следующая стадия боевых действий будет посвящена тому, чтобы прикончить то, что осталось от ХАМАС на севере сектора Газа. Это непростая задача, не стоит думать, что мы отмахнулись от этого. На севере Газы по-прежнему идут значительные боевые действия. Но с этим рано или поздно будет покончено. Надеемся, это произойдет без дополнительных израильских потерь", - сказал он.

"Как только это будет сделано, мы перейдем к новой стадии боевых действий, поскольку общей целью является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС. И мы никогда не ограничивали себя какими-либо географическими рамками. Мы просто говорили, что на первом этапе будем сражаться на севере Газы", - добавил он.