Азаров назвал введенные Зеленским санкции внесудебной расправой

Президент Украины ранее подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против 108 физических лиц, в том числе экс-премьера, и 37 компаний

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров считает введенные против него украинскими властями санкции очередной расправой без доказательств и судебного разбирательства.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против 108 физических лиц, в том числе Азарова, и 37 компаний.

"Санкции Зеленского и СНБО в отношении меня - это ни что иное, как очередная внесудебная расправа", - написал Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, еще в 2021 году киевский режим без каких-либо доказательств обвинил его в терроризме, так как "это единственная статья, по которой президент может накладывать санкции в соответствии с законодательством Украины". "А через некоторое время выяснилось, что ни сам Зеленский, ни его офис не имели на руках документов, которые могли бы стать основанием для наложения санкций. Ни Служба безопасности Украины, ни СНБО также не имеют необходимых документов", - добавил экс-премьер.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем Совбез принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против РФ.