Экс-премьер ДР Конго отказался от участия в президентских выборах

Огюстен Матата Поньо Мапон заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Моиза Катумби

ПРЕТОРИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Демократической Республики Конго (ДРК) Огюстен Матата Поньо Мапон объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента в пользу кандидата от оппозиции Моиза Катумби.

"По итогам переговоров [кандидатов от оппозиции] в Претории, в которых принимала участие моя партия "Лидерство и управление для развития", я заявляю о своей поддержке Моиза Катумби Чапве, который будет баллотироваться от оппозиции на президентских выборах 20 декабря 2023 года", - сообщил политик на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликовали, предварительно в октябре избирком одобрил список из 24 человек. На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.