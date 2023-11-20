WSJ: Израиль хочет создать "буферную зону" в Газе после окончания конфликта

Как считает издание, такой план может не понравиться ближайшему союзнику Израиля в лице США

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Израиль хотел бы создать "буферную зону" в секторе Газа вдоль границы после окончания текущего обострения на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на израильских и американских чиновников.

Как указали собеседники издания, Израиль не намерен оккупировать анклав, и эта зона, принадлежащая палестинской стороне, станет "ничейной землей", на которой запретят проживать палестинцам. По данным газеты, такой план может не понравиться ближайшему союзнику Израиля в лице США, и пока неясно, как в Вашингтоне на него отреагируют.

Недовольство может вызвать тот факт, что подобный план ограничит доступ палестинцев к своей территории, хотя "технически" площадь анклава не сократится, пишет WSJ. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, напоминает издание, предупреждал, что Соединенные Штаты не приемлют сокращения принадлежащей палестинцам территории.

Источники издания отметили, что администрация президента США Джо Байдена пытается убедить премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху предпринять шаги по предотвращению дальнейшей эскалации и сокращению жертв среди мирного населения, однако это увеличивает разногласия между союзниками. В последнее время, указали собеседники издания, Израиль "продемонстрировал способность осуществлять более точечные удары", что якобы свидетельствует об "определенном успехе" американского влияния. Однако администрации Байдена, пишет газета, пока не удалось убедить Израиль в необходимости длительной гуманитарной паузы, которая позволила бы освободить большее число заложников.

Ранее WSJ со ссылкой на египетских чиновников сообщила, что радикальное палестинское движение ХАМАС может согласиться на освобождение 50 женщин и детей при условии, что Израиль пойдет на пятидневное прекращение огня. В ночь на 19 ноября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что США, Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о пятидневной паузе в боях и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Позднее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон опровергла эту информацию.