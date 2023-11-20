20 ноября, 06:37

Алиев: Азербайджан разоблачает неоколониальную политику Франции на международной арене

Президент Азербайджана направил приветствие участникам конференции Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Азербайджан как председатель в Движении неприсоединения уделяет особое внимание борьбе с неоколониализмом Франции и разоблачению этой страны на международной арене. Об этом говорится в приветствии президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин, проходящей в Баку.

"В рамках председательства Азербайджаном оказывается особое внимание борьбе с неоколониализмом. Азербайджан разоблачает на международных площадках политику неоколониализма Франции", - говорится в приветствии Алиева, которое зачитала председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Касаясь темы конференции, Алиев указал, что неоколониализм оказывает пагубное влияние и на права женщин. "Расширение прав и возможностей женщин является одной из главных тем на повестке дня Движения неприсоединения, - подчеркнул президент. - Огромный вклад женщин в различные сферы общественной и политической жизни, в том числе научную и культурную деятельность любой страны, неоценим".

"Освобождение наших земель после 30 лет армянской оккупации стало возможным именно благодаря неустанной работе женщин в направлении воспитания мужественных и готовых к самопожертвованию сынов. Кроме того, проводятся мероприятия по созданию условий для работы женщин на освобожденных от оккупации землях и территориях. В этом плане Движение неприсоединения обладает особой ролью", - добавил Алиев.

Конференция Движения неприсоединения по продвижению прав и расширению возможностей женщин проходит 20-21 ноября в Баку под председательством Азербайджана. Движение объединяет страны, провозгласившие основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и мирное сосуществование на принципах независимости и равноправия. В него входят 120 государств, еще ряд стран, включая Россию, и международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. После состоявшегося в Баку в 2019 году саммита движения Азербайджан принял председательство в нем в 2019-2022 годах. Позднее председательство страны было продлено еще на один год. 

Теги:
АзербайджанФранцияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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