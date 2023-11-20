СМИ: рабочие из ОАЭ въехали в Газу для создания полевого госпиталя

Информацию о том, кто будет обеспечивать безопасность рабочих в Газе, телеканал Al Hadath не приводит

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Команда рабочих из Объединенных Арабских Эмиратов пересекла границу между Египтом и сектором Газа через КПП "Рафах", чтобы приступить к возведению полевого госпиталя. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, госпиталь будет расположен на территории анклава. Информации о том, кто будет обеспечивать безопасность рабочих в Газе, не приводится.

6 ноября президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился создать полевой госпиталь в секторе Газа для помощи пострадавшим от боевых действий жителям анклава. Пять транспортных самолетов перевезли в город Эль-Ариш необходимое для создания и функционирования полевого госпиталя оборудование, которое будет направлено в сектор Газа через "Рафах".

Госпиталь на 150 коек будет состоять из отделений интенсивной терапии для детей и взрослых, общей хирургии, ортопедической хирургии, а также анестезиологического отделения. Кроме того, в госпитале будет организована диагностическая лаборатория и установлен компьютерный томограф. Предполагается, что на территории госпиталя будут работать аптека, стоматологический кабинет и пункт оказания психологической помощи.