20 ноября, 07:40
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в результате атаки на индонезийскую больницу в Газе возросло до 12

По данным Al Mayadeen, снарядами полностью уничтожено операционное отделение

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате удара израильской артиллерии по индонезийской больнице на севере сектора Газа возросло до 12. Об этом сообщил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

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По его данным, израильские танки окружают больницу и ведут огонь по зданию, кроме того, территория медучреждения обстреливается из стрелкового оружия, на крышах соседних домов оборудованы точки для снайперского огня. Снарядами полностью уничтожено операционное отделение, многие среди пациентов и персонала медицинского учреждения ранены.

Ранее сообщалось, что израильские войска ведут интенсивный артиллерийский обстрел индонезийской больницы. Выведены из строя все электрогенераторы, обеспечивавшие медучреждение электричеством. Представитель Министерства здравоохранения Газы заявил телеканалу Al Jazeera, что "ситуация в индонезийской больнице катастрофическая, и оккупационные [израильские] силы продолжают атаку".

Известно, что в настоящий момент в индонезийской больнице остаются около 700 пациентов и врачей. Также в здании находятся беженцы, получившие здесь укрытие. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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