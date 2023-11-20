"Исламский джихад" сообщил о нанесении ударов по семи военным машинам Израиля

Согласно заявлению группировки, техника была подбита в районах "Бейт-Хануна, Бейт-Лахии, Ас-Сафтави и западнее лагеря для беженцев Джабалия"

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", заявила о нанесении минувшей ночью ударов по семи военным машинам ВС Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Согласно тексту, "в ходе произошедших ночью столкновений в северной части сектора [Газа] в [районах] Бейт-Хануна, Бейт-Лахии, Ас-Сафтави и западнее лагеря для беженцев Джабалия" были подбиты семь единиц израильской военной техники.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.