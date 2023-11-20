Al Jazeerа: не менее 220 медработников погибли в Газе с 7 октября

По сведениям телеканала, под обстрелы ВС Израиля попали в общей сложности не менее 160 медучреждений

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Число медицинских работников, погибших в секторе Газа с 7 октября, увеличилось до 220.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

По его сведениям, под обстрелы ВС Израиля в анклаве попали в общей сложности не менее 160 медучреждений, были выведены из строя 60 машин скорой помощи. Утверждается, что в Газе продолжают функционировать только четыре медицинских учреждения, но и они вскоре будут вынуждены прекратить работу, если им не будет оказана помощь.

Ранее канал Al Jazeera приводил данные о 200 погибших в секторе медиках.

Палестинская сторона ранее неоднократно констатировала крах системы здравоохранения в анклаве, вызванный обстрелами со стороны израильских ВС, отсутствием топлива и электроэнергии, дефицитом медикаментов и оборудования, истощением коечного фонда и острой нехваткой персонала.