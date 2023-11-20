СМИ: попытка Моравецкого сформировать правительство обречена на неудачу

По данным Rzeczpospolita, партия "Право и справедливость" будет оттягивать момент передачи власти оппозиции до 11 декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Попытка бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого сформировать новый кабинет министров обречена на неудачу. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

"Его задача из-за отсутствия парламентского большинства обречена на неудачу. Но ПиС (правившая в Польше партия "Право и справедливость" - прим. ТАСС) будет оттягивать момент передачи власти [оппозиции] до 11 декабря", - сообщает издание.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. По словам самого Моравецкого, для этого ему потребуется семь-восемь дней. После этого состав нового кабинета должен получить вотум доверия в Сейме.

По мнению наблюдателей, шансы на это крайне невелики, поскольку большинство депутатов Сейма являются представителями оппозиционных партий. Оппозиция уже заключила коалиционное соглашение и настаивает на собственном праве формировать новое правительство.

По сведениям Rzeczpospolita, лидер оппозиции Дональд Туск уже сформировал свой кабинет министров. Имена кандидатов на министерские посты пока официально не называются. Ссылаясь на источники, газета информирует о том, что пост главы МИД в кабинете Туска должен занять Радослав Сикорский, уже бывший главой внешнеполитического ведомства в 2007 - 2014 годах, а министерство обороны возглавит лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.