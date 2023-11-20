20 ноября, 09:15
Палестино-израильский конфликт

МИД КНР осудил удар Израиля по школе в Газе

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин также выразила обеспокоенность участившимися случаями ударов по Газе, в ходе которых страдают дети

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китай глубоко шокирован и осуждает удары Израиля по школе в Газе, находящейся на территории под управлением ООН. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Китай глубоко шокирован и опечален ударами по школе в лагере беженцев Джебалия, находящемся под управлением ООН. Китай осуждает насилие и удары, направленные против мирного населения и детей", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также выразила обеспокоенность участившимися случаями ударов по Газе, в ходе которых страдают дети. По информации МИД КНР, в результате текущего обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло более 4,6 тыс. детей, 9 тыс. получили ранения. 

Теги:
КитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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