20 ноября, 09:12

В НАТО считают, что Россия подогревает сепаратистские настроения в БиГ

Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал продолжать активное практическое сотрудничество с Боснией и Герцеговиной

БРЮССЕЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. НАТО озабочена сепаратистскими настроениями в Боснии и Герцеговине (БиГ) и полагает, что они поддерживаются в том числе за счет предполагаемого "российского вмешательства". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Сараеве в ходе визита в Боснию и Герцеговину.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Мы озабочены сепаратистской риторикой, равно как и зловредным иностранным вмешательством, в том числе из России. Это угрожает подорвать стабильность и реформы. Все политические лидеры [БиГ] должны работать, чтобы поддержать единство, создавать политические институты, добиваться примирения", - сказал Столтенберг. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО на сайте альянса.

Генсек подчеркнул, что НАТО привержена поддержке безопасности Боснии и Герцеговины, которая "важна для стабильности Балкан и стабильности Европы". Он пообещал продолжать активное практическое сотрудничество НАТО с этой страной и "поддерживать ее на пути евроатлантической интеграции". Столтенберг также приветствовал "успехи БиГ на пути интеграции в ЕС".

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Эти решения еще должны утвердить страны ЕС на саммите в Брюсселе в декабре.

Ранее ряд европейских источников отмечал, что страны Балкан недовольны крайне медленным процессом интеграции в ЕС, что в свою очередь ведет к обострению напряженности в регионе, в том числе между Белградом и Приштиной, а также к усилению центробежных сил в БиГ. В институтах ЕС и НАТО эти проблемы региона списывают на российское вмешательство. 

Теги:
Босния и ГерцеговинаРоссияСтолтенберг, Йенс
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