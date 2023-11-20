20 ноября, 09:14
Палестино-израильский конфликт

"Врачи без границ" сообщили о 70 погибших в результате удара Израиля по Хан-Юнису

По словам координатора проектов организации на юге Газы Кристофа Гарнье, медицинские потребности анклава огромны

ЖЕНЕВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 70 человек погибли, более 120 пострадали в результате израильского обстрела жилого квартала в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins Sans Frontières, MSF).

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"Сразу после авиаудара в больницу ["Насер" в Хан-Юнисе] поступили 122 пациента. В то время как 70 человек оказались мертвы в момент приема в больницу, десятки раненых, среди которых было много детей, поступили в критическом состоянии с тяжелыми ожогами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По словам координатора проектов MSF на юге Газы Кристофа Гарнье, медицинские потребности анклава огромны. Он отметил, что организация готова расширить деятельность в регионе, для этого ей необходимы "основные гарантии безопасности и беспрепятственного доступа медицинских и гуманитарных грузов в Газу".

Телеканал Al Mayadeen сообщал 18 ноября, что в результате авиаудара израильской армии по жилому кварталу в Хан-Юнисе погибли не менее 26 палестинцев. Жилые районы города с прошлого месяца регулярно становятся целями израильских военных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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