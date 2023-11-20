Зеленский призвал не ждать быстрых перемен в ходе украинского конфликта

Президент Украины отметил, что не стоит ожидать постоянной смены событий, как в кино

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский конфликт завершится не быстро, и призвал не ожидать постоянной смены событий, как в кино.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами будет постоянно меняться, что каждый день будут какие-нибудь сюрпризы. Но для наших воинов это не кино, это наша жизнь. Это ежедневная тяжелая работа. И завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но у нас нет права опускать руки. И мы не будем этого делать", - сказал он на встрече с представителями американского телеканала Fox News. Слова украинского лидера приводятся на его сайте.

С начала года западная пресса активно обсуждала готовящееся контрнаступление Украины, которое в итоге завершилось неудачей. На этом фоне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для британского журнала The Economist заявил о складывающейся патовой ситуации в боевых действиях. Сам Зеленский утверждал, что патовой ситуации нет. На безрезультатность в действиях украинских сил в последние недели регулярно указывает и западная пресса. Отсутствие каких-либо перемен в боевых действиях при этом указывается СМИ в качестве одной из причин снижения темпов помощи Киеву, поскольку западные страны все менее заинтересованы в финансировании конфликта, не имеющего понятных перспектив развития и планов завершения.