Кипр отказал в проведении матчей с участием футбольных команд из Израиля

Две израильские команды планировали выступить на острове в рамках Лиги Европы

НИКОСИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра приняли решение отказать по соображениям безопасности в проведении на своей территории матчей с участием двух израильских футбольных команд, которые планировали выступить на острове в рамках Лиги Европы. Об этом сообщила Кипрской государственной телерадиовещательной корпорации министр юстиции и общественного порядка республики Анна Кукидис-Прокопиу.

"Для государства на первом месте - безопасность граждан, и, приняв во внимание всю имеющуюся информацию, мы решили, что запросы на проведение футбольных матчей [с участием израильских команд] не могут быть удовлетворены", - сказала она. Речь идет об участии израильских футбольных клубов "Маккаби" из Хайфы и Тель-Авива.

По словам Кукидис-Прокопиу, полиция Кипра принимает повышенные меры безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.