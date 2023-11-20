Движение ХАМАС приветствовало захват хуситами судна в Красном море

Представитель хуситов Яхья Сариа ранее сообщил о том, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС положительно оценило захват йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

"Это достойный шаг, мы приветствуем его. Масштаб преступлений, совершаемых оккупационной [израильской] армией, заставляет каждого честного мусульманина выступить в поддержку Газы", - приводятся слова Хамдана в Telegram-канале ХАМАС.

19 ноября представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о том, что движение захватило в Красном море израильское судно и отбуксировало его к побережью Йемена. Экипаж, как следует из заявления, задержан. По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором захваченного судна Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании.

14 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси пообещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Он не уточнил, станут ли мишенями гражданские суда. С начала обострения ситуации в секторе Газа хуситы несколько раз сообщали о нанесении ударов по израильской территории.